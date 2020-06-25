В ЕC одобрили первый препарат для лечения коронавируса 1 25.06.2020, 19:57

3,453

фото: Depositphotos

Препарат рекомендован для взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало дать препарату Veklury (ремдесивир) разрешение для лечения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Ремдесивир является первым препаратом против коронавируса, рекомендованным для получения разрешения в ЕС. Препарат рекомендован для взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород, передает «Новое время».

Исследование эффективности 10-дневного курса ремдесивира у более чем 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19 показало, что пациенты выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо.