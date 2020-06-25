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Второй день в Минске стоят очереди за водой

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  • 25.06.2020, 20:11
  • 2,813
Второй день в Минске стоят очереди за водой
фото: svaboda.org (rfe/rl)

Фоторепортаж.

Второй день в Минске люди стоят в очереди за водой, которую в разные районы доставляют цистернами. Проблемы с питьевой водой в Минске начались утром 24 июня: жители районов, куда вода поступает из водопроводной системы Вилейка-Минск, почувствовали неприятный запах, жаловались на неприятные ощущения на коже при мытье такой водой, пишет «Радыё Свабода».

В течение 24 и 25 июня питьевая вода в Московском и Фрунзенском районах была сначала запрещена, а затем разрешена. Днем 25 июня минчане стали жаловаться на неприятный запах и необычный цвет воды не только в этих местах, но и в центре города.


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