Экстренное обращение штаба Виктора Бабарико 7 25.06.2020, 20:39

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Штаб кандидата в президенты обращается поименно ко всем тем, кто участвовал в «выборах» в участковые комиссии.

Штаб Виктора Бабарико выступил с обращением, в котором заявил, что формирование участковых избирательных комиссий прошло с многочисленными нарушениями.

Что произошло

21-24 июня в Беларуси было принято решение о формировании 5720 участковых избирательных комиссий. Членом избирательной комиссии может быть любой совершеннолетний гражданин – это почётная обязанность, для выполнения которой не требуется специального образования или навыков.

В этом году тысячи людей, которые раньше ни разу не были членами избирательных комиссий, были выдвинуты гражданами, проживающими на участках. Только от инициативы #честные люди заявление подали более 2000 человек. Удивительным образом практически всем этим людям отказали – отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков. При этом оказалось неважно, кто был заявителем – руководитель предприятия, уникальный специалист, известный музыкант или студент Гарвардского университета.

Согласно избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек. Всего было подано 70 200 заявок на 108 600 потенциальных мест. Если бы взяли всех изъявивших желание, в среднем в комиссии было бы по 12 человек. Но размер состава комиссий был снижен до такого, чтобы туда попали только те люди, которые должны там быть.

Почему с уверенностью можно говорить о сговоре?

Потому что это очевидно каждому, кто видел стримы. И здесь мы говорим не только про удивительные факты синхронного поднятия рук и невероятного угадывания нужного состава комиссий. Благодаря стримам мы услышали, как те, кто должен голосовать за выдвигаемых кандидатов, не стесняясь, смеются над ними и говорят, что голосовать можно как угодно – главное, чтобы за того кого надо. Когда люди поднимают руки, не услышав фамилии (и все решения принимаются только единогласно), или когда председатель голосует одним образом, а комиссия – противоположным (и решение всегда принимается «против» решения председателя) – это может показаться нелепым и смешным. Но на самом деле это чудовищно, поскольку при формальном наличии правильных норм в Избирательном кодексе полностью искажается суть процесса. От выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе, но выдвигаемые каждый раз по-разному: то от партии, то от профсоюза, то от общественного объединения (к которым они вообще не имеют никакого отношения). О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе?

Наше обращение

Мы обращаемся ко всем, кто несет ответственность за происходящее. Поймите, 2020 год – особенный. Ситуация изменилась. Нельзя нарушать избирательные права граждан, потому что только честные выборы являются оптимальным и мирным способом устранения текущего напряжения. Мы призываем и просим всех – пусть выборы будут честными. Белорусы это заслужили.

Хотим обратиться поимённо ко всем тем, кто участвовал в «выборах» в участковые комиссии.

Спасибо тем, кто выдвинулся. Вы – невероятные молодцы! Вы сделали все что смогли на своём участке – обошли соседей, собрали подписи, взяли рекомендации. Вы пришли на заседания комиссий и были готовы отвечать на вопросы, которые никто не собирался задавать. Вас даже не пустили на заседание. Но в том, что вы не попали в комиссии, нет вашей вины. Не расстраивайтесь, идите в наблюдатели, мы все равно добьемся организации честного подсчета голосов.

Мы хотим обратиться к членам президиумов Советов депутатов и исполкомов. Мы видим, с какими лицами большинство из вас сидели во время голосования. Мы понимаем, что вам это тоже не нравится. Пожалуйста, расскажите правду о том, что происходило и каким образом принимались решения по участковым комиссиям.

Мы обращаемся к судьям, которые будут рассматривать жалобы на принятые решения. Вы – профессионалы. Вы уже всё понимаете. Мы просим вас рассмотреть дела со всей тщательностью, с истребованием доказательств и вызовом свидетелей – вы сами знаете, что эти свидетели расскажут.

Мы обращаемся к тем организациям, которые «выдвинули» своих представителей: партии, общественные объединения, профсоюзы. Перечитайте, пожалуйста, свои уставы. Неужели ваши настоящие представители не достойны того, чтобы быть выдвинутыми в участковые комиссии? Неужели вы действительно должны выдвигать людей, список которых вам кто-то дал? Ведь мы не могли заранее знать, что надо выдвинуть сотрудника определенной организации, на которой расположен избирательный участок. Ведь у вас есть действительно активные участники. Вы можете провести собрание и отозвать своих представителей, выбрать новых.

Мы хотим обратиться к тем, кто оказался в участковых комиссиях помимо своей воли. Если для вас эта обязанность – обуза, если вы не уверены в том, что вам позволят считать честно – вы можете взять самоотвод. Вы знаете, что согласно ст. 192 УК РБ заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав любой избирательной комиссии, – это преступление, за которое может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы. Вы не обязаны рисковать, если боитесь, что другие члены комиссии могут заставить вас делать что-то неправомерное, – всегда есть право выйти из этого процесса.

Наконец, обращаемся к тем членам комиссии, которые останутся в комиссиях и сделают все возможное, чтобы прошли честные выборы. Спасибо вам! Белорусы надеются на вас. Вы можете подтвердить, что комиссия – за честные выборы с первого же заседания. Выберите председателя тайным голосованием, пусть он будет уважаемым человеком, но не будет начальником по отношению к другим членам комиссии. Измените повестку дня и примите принципы честных выборов: возможность фотосъемки для наблюдателей, публичная демонстрация протоколов при подсчете, проставление дополнительной подписи наблюдателя при опечатывании урн и т.п. Вы имеете права гордиться своей честностью и вы можете сделать так, чтобы вас никто не мог упрекнуть в том, что на вашем участке были какие-то махинации.

Нам стыдно. Нам действительно стыдно, что все происходит вот так. И мы уверены, что стыдно и тем, кого мы назвали в данном обращении. Но у них есть возможность все изменить.

Возможно, когда-нибудь нынешний или будущий Нобелевский лауреат будет писать книгу о белорусских выборах. И в ней будут истории тех людей, которые были внутри системы, которую казалось невозможным расшатать или сломать. Самые трогательные и самые любимые истории будут те, в которых, несмотря на обстоятельства, люди находили в себе мужество простыми и законными действиями навсегда изменить то, что казалось неизменным. Мы верим в вас, и мы знаем, что у этой истории счастливый конец!