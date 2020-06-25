Associated Press: Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову 25.06.2020, 20:53

Сергей Хрущев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вдова Сергея Хрущева отвергает эту версию полиции.

Информацию о гибели сына бывшего лидера СССР в результате огнестрельного ранения ранее опубликовало агентство Associated Press. Вдова Сергея Хрущева назвала эти данные инсинуациями.

Вдова Сергея Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, опровергла информацию о том, что ее супруг погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом Валентина Голенко сообщила «РИА Новости», передает РБК.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила он.

По словам Голенко, сведения о гибели ее мужа являются инсинуациями.

Информацию о том, что причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена и полицию американского города Крэнстон. «Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны», — сказал майор местной полиции Тодд Паталано.

Сергей Хрущев умер 18 июня. Об этом РБК сообщила правнучка Никиты Хрущева, внучка его сына Леонида Нина. По ее словам, он умер в своем доме в Крэнстоне, штат Род-Айленд, где проживал с 1990-х.

Спустя несколько дней после смерти мужа Валентина Голенко заявила «РИА Новости», что он умер от старости. «Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко», — говорила вдова.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), а к 1963 году стал доктором технических наук, профессором, Героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии. До отъезда в США работал замглавы Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) и заместителем гендиректора НПО «Электронмаш». Уехал за океан в 1991 году, куда был приглашен для чтения лекций по истории холодной войны в Университете Брауна. Спустя восемь лет получил американское гражданство.