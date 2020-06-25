«Гордость, что я живу в одной с вами стране» 3 25.06.2020, 21:02

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Фото: телеграм-канал «Взаимопомощь с водой Минск»

Как Минск накрыла лавина взаимопомощи с водой.

Помните, как белорусы помогали друг другу, когда обрушился снежный ураган «Хавьер»? Есть новая причина собой гордиться. В Минске больше суток серьезные проблемы, в двух районах нельзя пить воду из водопровода. Все это время обычные люди покупают и привозят воду пенсионерам, молодым мамам с детьми, которым тяжело долго стоять в длинных очередях к питьевым цистернам. Еще вчера в телеграме и вайбере появились каналы «Взаимопомощь с водой Минск», в которых уже больше двух тысяч человек. Объединяются в группы взаимопомощи и в других чатах. Tut.by поговорил с людьми, которым не все равно.

«Привозили воду в квартиры, в которых стояла вонь — хлорки с йодом»

Александру Браташу — 30 лет, он музыкант, звукорежиссер. Говорит, был одним из первых, кто зашел в чат «Взаимопомощь с водой Минск», который теперь стал безумно популярным.

— Люди начали писать, кому нужна вода, и я понимал, что могу купить воду или помочь донести, но нет машины. И тут в чате девушка написала, что может развозить воду.

Потом оказалось, что девушка — известный блогер Лера Яскевич. Она развозила воду по городу вместе с подругой — взяли на борт и Александра.

— Поехали вместе в магазин в районе Автозавода, купили 12−13 бутылок пятилитровых. Причем их специально для нас на складе нашли. А в чате люди начали писать, где живут бабушки, где живут их семьи, которым нужна вода. В Сухарево сделали пять ходок.

Сначала воду покупали в магазинах, потом стали писать люди из тех районов Минска, которые не затронула беда: «Приезжайте, набирайте сколько угодно. Могу пустить в душ». Таких сообщений в удивительном чате — сотни.

— Мы ездили к людям, которые набирали воду на Волгоградской, и так сделали несколько заходов. В квартирах в пострадавших районах иногда стояла страшная вонь. Такой запах — йода с хлоркой, — рассказывает Александр.

Минчанин говорит: в это время еще все читали новости с комментариями властей, что все в порядке, вода не опасна.

— От такого информирования хотелось плеваться.

Возили уже почти ночью воду и к детскому дому на улице Одинцова.

— Мы подъехали, а вместе с нами к нему подъехали еще пять машин! Меня это все очень удивило, потрясло! Когда читаешь, что в других странах люди так помогают друг другу — это одно. Но тут вот такое в Беларуси — гордость! И все переписывались: у кого есть 70 литров, у кого 80 — и спрашивали, куда еще подвезти.

«Мне привезли воду — я ее раздал. Потом заказал еще и раздал снова»

Станиславу — 19 лет, он живет на Лещинского, 17. Парень впечатлен тем, что сейчас делают минчане друг для друга. Говорит: его помощь другим началась с того, что… воду привезли ему.

— Я вспомнил, что у меня и соседи с детьми, и пожилые люди есть. Раздал им то, что привезли мне, попросил ребят на машинах привезти еще, раздал и это. Потом вышел на улицу и увидел толпу. Решил написать в чате — и мы стали помогать людям наполнять канистры.

Как люди раздавали друг другу воду на Лещинского. Фото: пользователь TUT.BY

Из-за пандемии коронавируса и нехватки посетителей в заведениях общепита парень буквально на днях стал безработным. Так что время помогать — есть. Гордится, что белорусы так отзываются на помощь друг другу.

— К нам вчера вечером должна была приехать машина с водой, государственная, приехала на полчаса, даже половине людей в очереди не налили и уехали, — рассказывает Станислав. — За вечер приехало больше семи машин волонтеров. Люди приезжают, берут тару, набирают воду у себя дома, потом возвращаются и раздают. Помогал им вчера в течение двух часов, люди допоздна ждали еще — не хватает воды.

Знаю, что только люди раздали около 700 литров воды. Ходим по подъездам к пожилым людям — одна женщина рассказала, что утром выпила стакан воды из-под крана и отравилась, вся бледная.

К инициативам по раздаче воды подключились многие компании. Фото: телеграм-канал «Взаимопомощь с водой Минск»

«Пошутил на выступлении про воду, приехал домой и понял, что происходит треш»

Дмитрий Нарышкин помогал вчера вечером развозить воду вместе с командой минчан из сообщества @bycovid19. Говорит, что еще в девять вечера не думал, что именно так проведет время.

— В среду, часов до 22, я работал в клубе — я комик. Был немного в курсе, что есть проблема с водой, но подробно новости не читал. Пошутил на выступлении: «В Минске сейчас будут пользоваться особенной популярностью мужчины с бутылочкой „Дариды“». Когда приехал домой и стал читать новости, то понял, что происходит какой-то треш, — рассказывает Дмитрий.

Фото: телеграм-канал «Взаимопомощь с водой Минск»

— Я зашел в магазин в районе Пулихова, где с водой все в порядке, и скупил, наверное, все бутылки, — рассказывает Дмитрий. — Приехал еще один волонтер, Илья Смирнов из @bycovid19. Оказалось, что минчане за 50 минут, которые прошли с публикации призыва, уже закрыли нужды детского дома. Но выяснилось, что, возможно, нужна вода в другой детский дом, в районе улицы Гурского. Поехали туда, там на месте уже были ребята молодые на БМВ и на «Лексусе» — тоже воду привезли. Оставили за забором, чтобы воспитанники могли утром хотя бы попить и умыться.

Фото: телеграм-канал «Взаимопомощь с водой Минск»

Дмитрий и его друзья улыбаются — фотографий с этих поездок почти нет.

— Нам серьезно было не до фоток. У девятой больницы на Семашко встретили медсестер. Они рассказали, что с водой все плохо. Мы стали выгружать воду — у еще одного парня, Эндрю, был полный багажник пятилитровых бутылок, и даже 20-литровая бутылка была. Все это разобрали по отделениям. Потом хотели уезжать — доктор высунулся из окна больницы. Кричит: «Ребят, можно я вам тару дам, а вы съездите и нам воды наберете?». Забрали тару и поехали в город — искать чистую колонку.

Надо сказать, что к тому моменту горожане сориентировались и уже создали карту чистых источников воды в Минске, она здорово помогала минчанам, которые развозили воду другим.

Напарник Дмитрия Илья добавляет: вечером и ночью волонтеры @bycovid19 развозили воду точечно.

— Сегодня утром подключились бизнесы и предоставили воду. Часть нашей команды организовала транспорт и развозят эту воду по медучреждениям. Сейчас продолжается процесс — отвозим воду по запросам больниц и роддомов. Будем видеть, что будет вечером.

Таких примеров, больших и маленьких, — множество. Например, аптеки ADEL и «Добрыя лекi» в Московском и Фрунзенском районах организовали стихийную помощь жителям близлежащих микрорайонов — сняли с продажи питьевую воду, чтобы раздать ее бесплатно.

«Таксист предложил помощь — уже через 15 минут мы покупали 75 литров воды в магазине»

Идут сообщения и про таксистов, которые помогают развозить воду. Минчанин Денис рассказывает, что списался с одним из таких водителей в телеграм-канале «Минск 97%». Там тоже люди организовали доставку воды пострадавшим.

— Таксист предложил безвозмездно подвезти воду. Уже через 15 минут мы закупали 75 литров воды в магазине. Поехали через Рафиева, там не обнаружили огромных очередей из тех, кому нужна вода, так что отправились в самое загруженное место на Горецкого. Боялись, что будут расхватывать воду, но прошло все более чем культурно, раздали воду пенсионерам и одной женщине с ребенком. Затем таксист подвез меня к дому, мы поблагодарили друг друга за сотрудничество — и попрощались. Потешно, что за полтора часа мы даже не узнали имен друг друга. Была цель — мы к ней пришли… Вишенкой на торте стал запрет на употребление воды от «Минскводоканала», который появился в полночь. Где вы были раньше, эй?

Фото: телеграм-канал «Взаимопомощь с водой Минск»

Денис до сих пор не понимает, почему горожанам не рассылали эсэмэски, что воду пить нельзя.

— Спасибо координаторам и всем, кто развозил воду по домам, в больницы, детский приют и даже приют для животных, всем, кто помогал с бензином, тарой. Невзирая на то, что сейчас творится в стране, наиболее часто меня посещает сейчас такое чувство — гордость. Гордость, что я живу в одной с вами стране, что мы — один народ.