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В Варшаве автобус упал с моста

  • 25.06.2020, 21:11
  • 1,631
В Варшаве автобус упал с моста
фото с сайта: pravda.com.ua

Есть погибшие и раненые.

В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве ехали около 30 человек, сообщают пожарные.

В результате аварии автобус разломился пополам. Его первая часть - вместе с пассажирами - упала с высоты около пяти метров.

На место направляются чрезвычайные службы. Уже прибыла скорая помощь и вертолет.

Канал TVN24 со ссылкой на информацию мэрии сообщает об одном погибшем. Другие СМИ приводят данные о по меньшей мере двух жертвах. Также сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших. Предварительно речь идет о нескольких людях в тяжелом состоянии.

фото с сайта: pravda.com.ua

Причины аварии пока неизвестны.

фото с сайта: pravda.com.ua

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