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Житель Серебрянки прокатился по дворам района с громко включенной песней «Уходи»

  • 25.06.2020, 21:18
Житель Серебрянки прокатился по дворам района с громко включенной песней «Уходи»

Завтра планирует поехать в другой микрорайон и продолжить флешмоб солидарности.

Житель минской Серебрянки прокатился по дворам района на автомобиле с громко включенной песней "Уходи". Завтра планирует поехать в другой микрорайон и продолжить флешмоб.

«На сегодня концерт окончен. Завтра с фольклором познакомятся другие дворы. Дети, которые были на улице, поддерживают, машут, и показывают всем видом что знают что каждый день в нашей стране бывает в 19.00», - написал он.


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