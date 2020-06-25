Житель Серебрянки прокатился по дворам района с громко включенной песней «Уходи» 25.06.2020, 21:18

Завтра планирует поехать в другой микрорайон и продолжить флешмоб солидарности.

Житель минской Серебрянки прокатился по дворам района на автомобиле с громко включенной песней "Уходи". Завтра планирует поехать в другой микрорайон и продолжить флешмоб.

«На сегодня концерт окончен. Завтра с фольклором познакомятся другие дворы. Дети, которые были на улице, поддерживают, машут, и показывают всем видом что знают что каждый день в нашей стране бывает в 19.00», - написал он.