Порошенко: Сейчас уникальный шанс заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма 11 25.06.2020, 21:54

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Петр Порошенко

Российская экономика больше не способна финансировать этот «чемодан без ручки».

Глубокий экономический кризис в России предоставляет Украине уникальный шанс вместе с мировым сообществом заставить страну-агрессора уйти из оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом заявил в интервью Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" пятый президент Украины Петр Порошенко, передает zn.ua.

По его словам, для этого надо не заглядывать в глаза президенту РФ Владимиру Путину, а укреплять международную солидарность вокруг Украины.

"И на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", - есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров", - убежден Порошенко.

Также он считает, что Путин понимает только язык санкций, а даже самого малого желания установить мир у него нет.