Польский фотограф: Удивило, сколько белорусов пришло на акцию в Варшаве! 1 25.06.2020, 22:13

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Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

Рафал Милах рассказал, почему пришел на акцию и что его связывает с Беларусью.

Больше тысячи человек протестовали против политических репрессий под посольством Беларуси в Варшаве в субботу 21 июня. Среди них был и фотограф Magnum Photos Рафал Милах, которого с Беларусью связывает не только работа, но и семья. Belsat.eu расспросил Рафала о впечатлениях от происходящего под посольством.

— Твои фотографии белорусской акции из Варшавы быстро стали популярными в сети. Расскажи, какая атмосфера была, что ты чувствовал?

— Я отреагировал на это событие очень эмоционально. Когда столько лет живущие под каблуком правителя люди находят в себе силу на такую акцию… Значит, они не сломлены, они сражаются за свои права. Поэтому даже небольшая акция создает фундамент для будущих событий, дает чувство единства.

Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

Я не белорус. Теоретически все происходящее для меня должны быть чужим. Но контекст моей семьи, история моих предков… Под посольством Беларуси в Варшаве я сразу же эмоционально включился в происходящее. Удивило, сколько людей пришло! Для меня это знак солидарности с Беларусью. Это впечатляет.

— А протесты в самой Беларуси могут получать какой-то политический вес?

— Это вопрос об эффективности протестов как инструмента. И не только в Беларуси. Если власть видит, что общество никак не реагирует, она получает молчаливый кредит доверия и одобрение своих действий. Сломать в себе цензора, побороть внутренний страх и высказаться — очень важно. Но если человек напуган, он никогда не выскажется. Признаюсь, что не слежу активно за политическими событиями в Беларуси.

Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

В 2010 году в Беларуси я стал свидетелем экономического кризиса. Мне хорошо запомнились очереди за валютой, а поход в магазин напоминал времена Польской Народной Республики. Заходишь, а там — полупустые полки, почти ничего нет, все покупают на запас. Никто не понимал, что будет завтра. И тогда я подумал: это момент для перемен. Кризис экономический ударил по белорусам сильнее политического. Но власть быстро среагировала и брутально ответила на запрос общества.

— В 2020-м может быть иначе?

— Когда четверть века людям твердят, что они должны быть политически нейтральными и политически неактивными… Это говорит не столько о народе, сколько о четких планах власти, в частности Лукашенко. Многие годы политическая ситуация в Беларуси была относительно стабильной. Людям не приходилось принимать радикальных решений, от которых зависела их судьба. Во время работы в 2010-2013 годах у меня появилось свое определение этой ситуации: синдром тонкого одеяла. Человеку под ним прохладно, заснуть не получается, но встать за более теплым одеялом не хочется — не так уж и холодно ведь. Все потому, что Лукашенко четко регулирует эту температуру.

Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

— Расскажи подробнее об «Архиве публичных протестов». Наверное, частично благодаря ему появился репортаж из-под посольства.

— С Беларусью особенная связь — у меня белорусские корни. Удивительно, но большинство моих родственников живет именно в Беларуси, а не в Польше. Витебск, Гродно, Минск… С многими я познакомился только в 2010 году, когда впервые был в Беларуси. Родные, приятели, знакомые. Поэтому приехать под посольство было важно, хоть я никогда не снимал в Беларуси во время протестов. Меня не интересовала новостная фотография, в то время как последствия конкретных событий — да.

«Архив публичных протестов» — гражданско-артистическая инициатива. Реакция общества на изменения в политическом климате страны мобилизовала меня как репортера. Возможность быть одновременно участником протеста и фотографом позволила рассказать о нем по-своему, делать свой специфический репортаж, который не делается под заказ для конкретного издания.

Фото: Рафал Милах / Archive of Public Protests

— Среди авторов «архива» есть и профессиональные репортеры. Как гражданская инфинитива совмещается с рабочим заданием?

— Вне рабочего времени. Мы не агентство фотографии, наши снимки — визуальное исследование происходящего, наблюдение и авторская интерпретация. До того, как появился архив, многие публиковали фото у себя на сайте, в социальных сетях. Теперь все собрано в одном месте, а доступ к сайту возможен через регистрацию. Если к нам обращаются СМИ, то автор сам определяет условия публикации его фотографии. Все понимают, что фотографы зарабатывают продажей фотографий. А тем, что я снял под посольством, я хочу поделиться из-за своего отношения к Беларуси.