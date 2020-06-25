В России люди перекрыли трассу и требуют дать им воду 2 25.06.2020, 22:22

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фото: Евгения Балтатарова (social networks)

Люди начали ходить туда-сюда по пешеходному переходу, заблокировав движение автомобилей.

Жители Сибирской долины перекрыли Змеиногорский тракт в попытках обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с подачей воды в их дома. Этот коттеджный поселок находится под Барнаулом, передает mk.ru.

Они вышли на свою акцию уже поздно вечером. Несколько десятков человек начали ходить туда-сюда по пешеходному переходу, заблокировав движение автомобилей. С определенным интервалом они пропускали некоторые машины, но затем вновь занимали «зебру». Образовалась пробка. На место приехали сотрудники полиции.

По словам жителей, днем у них очень слабый напор, а вечером он и вовсе пропадает. Также их не устраивает качество питьевой воды и дорогой тариф на нее. Они писали обращения в различные инстанции, но получали отписки. В мэрии Барнаула планируют провести совещание по этой ситуации.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев взял ситуацию на контроль. Он назначил проверку. При ее проведении будет дана оценка качеству оказания услуг. В случае подтверждения нарушения прав граждан будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Жители поселка винят в проблемам управляющую организацию, которая подает им воду. Они полагают, что ее руководитель хочет стать собственником сетей, которые пока оформлены как бесхозные. Возможно, потом собственник будет брать с жителей день за аренду коммуникаций водоснабжения. Подобные проблемы регулярно всплывают и в других коттеджных поселках города.

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