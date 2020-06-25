Евгений Чичваркин: Белорусы – молодцы! За вашу и нашу свободу! 3 25.06.2020, 22:27

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Евгений Чичваркин

Известный российский бизнесмен посетил пикет солидарности с Беларусью в Лондоне.

Российский оппозиционер и бизнесмен, сооснователь и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин пришел на пикет солидарности в Лондоне и поддержал нас в своем Инстаграме.

«Беларусь просыпается, - написал он. - Хочу поздравить россиян, теперь по долготерпению и аморфности мы обогнали наших братьев. Выучили беспомощность. А белорусы молодцы. Страшно многим, но вышли. Искренне завидую. Нужно добить советскую гадину как можно быстрее. Диктатура не навсегда! За вашу и нашу свободу!»