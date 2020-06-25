В выходные в Беларуси сохранится теплая погода 3 25.06.2020, 22:32

Будет преимущественно без осадков.

В выходные в Беларуси сохранится теплая погода, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Обширный скандинавский антициклон, расположившийся над территорией Беларуси, обусловил очень теплую и сухую погоду. В пятницу, 26 июня, изменений в синоптической ситуации не произойдет. Ожидается преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла, днем - 26-31 выше нуля.

В субботу, 27 июня, ночью большая часть республики останется в области повышенного атмосферного давления, в дневные часы с территории Польши на западную часть страны переместится фронтальная система. Ночью местами по Брестской области, утром и днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью будет 12-18 градусов тепла, днем - плюс 24-30.

В воскресенье, 28 июня, погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся из Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью прогнозируют 14-19 выше нуля, днем - 22-29 градусов тепла.

"В начале следующей недели территория Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов, за которыми в республику начнет поступать прохладная воздушная масса североатлантического происхождения, и со вторника в стране установится прохладная погода", - отметили синоптики.