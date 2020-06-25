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Белорусский Свободный театр начинает международную кампанию по давлению на власти Беларуси

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  • 25.06.2020, 22:37
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Белорусский Свободный театр начинает международную кампанию по давлению на власти Беларуси
фото: facebook

Все политзаключенные должны быть немедленно освобождены.

Руководители Белорусского Свободного театра сделали заявление в связи с последними событиями в Беларуси:

«Выборы президента Беларуси в 2020 году вместо процесса выяснения предпочтений граждан превращаются в травлю политических оппонентов, преследование их сторонников, да и просто уничтожение альтернативной точки зрения.

Хотим сегодня обратиться к белорусским властям: Александру Лукашенко, руководству администрации президента, членам правительства, руководителям силовых структур, судьям и сотрудникам Центральной избирательной комиссии. Вы преступили черту, которая отделяет политическую борьбу от преступлений против своего народа. И вы развязываете репрессии против собственных сограждан в такой исторический момент, когда страна находится под угрозой внешнего вмешательства и ее суверенитет под угрозой; что еще более отягощает вашу ответственность перед народом и страной.

В связи с этим, мы требуем освобождения политических заключенных, прекращения политических репрессий и возвращения избирательного процесса в цивилизованное правовое русло. Мы уведомляем вас, что разворачиваем международную кампанию по оказанию давления на белорусские власти, которая включает в себя все правовые методы по привлечению государств и международных общественных и политических организаций для солидарного воздействия на политический процесс, вышедший за рамки международных норм и правил».

Наталья Коляда, арт-директор Белорусского Свободного театра

Николай Халезин, арт-директор Белорусского Свободного театра.


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