Житель Чижовки о Флешмобе солидарности: Мама сказала, что завтра тоже будет греметь 25.06.2020, 22:42

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Минчанин рассказал, как его дом участвовал во Флешмобе солидарности.

Ребята, которые сегодня "будили" Чижовку, если вы читаете это, то я рад, что мы вместе, и нас будет больше, это уже точно. Читатель телеграм-канала “Баста!” рассказал, каково это – погреметь в кастрюлю после 40-летнего перерыва.

"Последний раз, когда я гремел ложкой по кастрюле, меня наругала мама, - пишет он. - Было это лет сорок назад.

Сегодня я повторил этот подвиг, гремел что есть сил, звонко и еще присвистывая. Начал конечно же в 19:00, казалось, что был один, но всё равно гремел от души.

Когда закончились две минуты, которые мы всей страной выделили себе на то, чтобы "пошуметь" ради благого дела, и я перестал греметь, я услышал, что всё-таки я не один. Нас было человека четыре, может быть пять в зоне моей слышимости.

Живу на Уборевича, у нас тут пятиэтажные "хрущобы", между ними приличное расстояние и деревья, поэтому не видел тех, с кем разгонял скуку унылого спальника, но я слышал!

Ребята, которые сегодня "будили" Чижовку, если вы читаете это, то я рад, что мы вместе, и нас будет больше, это уже точно. Не может не быть.

Сейчас позвонил маме, она уже пожилая дама, и рассказал ей о том. что я тут устроил, вспомнив о том, как я устроил его в детстве. Объяснил зачем и почему, и мама меня поддержала. Завтра тоже будет греметь, сказала: "А почему бы и нет, это ведь важно".

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