Видеоблогер из Мозыря: Наша задача – чтобы через неделю-другую шумела вся страна 1 25.06.2020, 22:54

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Полина Зыль предложила сделать три простых шага, чтобы увеличить количество участников Флешмоба солидарности.

Один из инициаторов Флешмоба солидарности видеоблогер Полина Зыль из Мозыря предложила сделать три простых шага, чтобы увеличить количество его участников.

"Спасибо всем кто присоединился к Флешмобу солидарности, - сказала она. - Сотни фото и видео – аплодисменты, кастрюли, флаги. Из многих окон звучали "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи" на весь двор. Отдельно отмечу автомобилистов и велосипедистов, которые ездили по центральным улицам своих городов, громко включая музыку.

В Минске хлопали на Октябрьской и на Зыбицкой, в Ивацевичах "Перемен" звучала под окнами райисполкома. В столичном микрорайоне Новая Боровая на балконах и из окон квартир вывесили около 30 флагов. Кто-то танцевал на улицах, кто-то пел. Во многих городах во время флешмоба люди находили единомышленников, знакомились, договаривались о координации действий.

Можно перечислять очень долго. Начало прошло отлично, но нужно двигаться дальше. Нас – 97%, и звон кастрюль, аплодисменты и музыка должны звучать из каждого окна.

Что нужно сделать сейчас?

👉 Первое. Каждому, кто уже принял участие в флешмобе, нужно позвонить или написать сотне своих друзей и знакомых, рассказать о нем и предложить поддержать. Смотрите, я делаю это прямо сейчас

👉 Второе. Во многих микрорайонах есть свои чаты в телеграме и вайбере. Давайте напишем в них о флешмобе, расскажем для чего он нужен и как каждый может его поддержать. Нужно напомнить, что это абсолютно законно и безопасно.

👉 Третье. Даже в вашем подъезде есть люди, которые вас поддержат, но пока не знают о том, как это можно сделать. Это легко исправить. Каждый может распечатать объявление в формате А4 или А5 с информацией о флешмобе и повесить его на доске объявлений у входа в подъезд.

И, конечно, не забывайте отправлять ваши воодушевляющие фото и видео в независимые СМИ, телеграм-каналы, блогерам. От меня самым креативным будет подарок - магнит с "Погоней", распечатанный на 3d принтере. У меня их 10 штук.

Наша задача – чтобы через неделю-другую шумела вся страна, и все видели, как нас много. Давайте сделаем это вместе! Каждый день в 19.00 всего #2минуты, но до победы!".