Белорусские мамы с детьми прогоняют «таракана»: трогательные видео 26.06.2020, 7:48

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Скриншот из видео

Флешмоб солидарности для многих стал семейным делом.

Вчера в Беларуси прошел третий день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Белорусские мамы со своими детьми активно участвовали во Флешмобе, прогоняя надоевшего всем «таракана».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!