«Наша Ніва» будет доступна в интернете по новому адресу 4 26.06.2020, 8:06

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По этому поводу редакция издания распространила специальное заявление.

В ночь на 25 июня перестал открываться сайт газеты nn.by. У редакции забрали этот домен из-за того, что письма с уведомлением об оплате домена каким-то образом попали в спам, хотя раньше всегда приходили, сообщает «Белсат».

По этому поводу редакция распространила специальное заявление. В ней напоминается, что белорусский интернет контролируется Оперативно-аналитическим центром при президенте.

«Это ведомство определило пять частных компаний, занимающихся регистрацией названий сайтов (доменов). Собственники сайтов должны ежегодно оплачивать аренду, цена – около 25 (двадцати пяти) рублей. Наш домен зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах второй, «Надежные программы». Каким-то загадочным образом оказалось, что спам-фильтр отправил четыре письма с напоминаниями от «Открытого контакта» в глубокую мусорницу. Соответственно, мы не получили счетов на оплату 25 (двадцати пяти) рублей», – поясняет редакция.

Согласно «Нашей Ниве», другие мейлы с того же адреса доходили несколько дней назад безо всяких помех.

Оказывается, с начала 2020 года государство изменило правила: теперь, если просрочили оплату хотя бы на день, домен сразу отбирают (раньше давали дополнительный месяц на оплату) и выставляют на аукцион.

По поводу инцидента редакция провела переговоры с Министерством информации. Журналисты утверждают, что их ситуация обсуждалась силовиками.

К вечеру 25 мая ничего не решилось, поэтому редакция запускает новый сайт по запасному адресу Nashaniva.by.

«Нашу Ніву», зерно белорусскости, хотели бы выжать из Беларуси. Но не удастся. С одной стороны, мы вроде бы бессильны против самоволия – и сейчас, и в будущем будем бессильны. Но нас не сломишь. Выдержка – сила бессильных. Поэтому мы выстоим перед этим и более сильными испытаниями, подготовленными для независимой прессы и блогеров на ближайшее время», – говорится в заявлении редакции.