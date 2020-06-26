Сенат США одобрил санкции против Китая за Гонконг 26.06.2020, 8:09

2,266

Проект был принят подавляющим большинством голосов.

Сенат США в четверг одобрил законопроект о введении санкций против Китая за подрыв независимости Гонконга.

Как сообщает Politico, проект был принят подавляющим большинством голосов после того, как его соавторы - демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец от Пеннсильвании Пэт Туми - получили одобрение от Белого дома, пишет finanz.ru.

«Акт об автономии Гонконга» предусматривает введение санкций против китайских официальных лиц, причастных к принятию Закона о национальной безопасности в Гонконге, который, по мнению, Вашингтона нарушает принцип «одна страна - две системы», закрепленный в китайско-британской декларации, подписанной под эгидой ООН.

Под санкции также могут попасть юридические лица и банки, обслуживающие китайских чиновников, участвоваших в принятии закона.

Теперь документ должна одобрить Палата представителей Конгресса, после чего он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

«То, что правительство Китая делает в Гонконге, является неприемлемым, - заявил Ван Холлен перед голосованием в Сенате. - Они забирают права у народа Гонконга. Они крадут свободы. которые есть там сейчас».

Ван Холлен отметил, что надеется на подписание закона Трампом, хотя и не уверен в этом, поскольку Белый дом мог бы и сейчас ввести санкции против Китая, пользуясь уже действующим законодательством.

На прошлой неделе Трамп подписал закон о введении о введении санкций против Китая за притеснение мусульман уйгуров, проживающих Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны, однако на брифинге в Белом доме заявил, что считает «рекомендательными» и «необязательными» положения, требующие от администрации назвать китайских чиновников, ответственных за нарушения.

29 мая Трамп дал своей поручение начать процесс отмены всех льгот для Гонконга, включая таможенные, торговые, экспортные и касающиеся экстрадиции.

Решение было принято на следующий день после того, как Всекитайское собрание народных представителей закон о национальной безопасности в Гонконге, который позволит Пекину вводить в автономный регион своих силовиков и экстрадировать в материковый Китай задержанных.