Белорусы – гении солидарности 20 Ирина Халип

26.06.2020, 8:15

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Ирина Халип

Когда громыхнет вся страна – Дрозды сбегут сами.

В семь часов вечера двери модного бара на Октябрьской открываются, и на улицу выходит компания. Ребята начинают аплодировать. Среди них – красавец-исполин Андрей Ткачев, известный фитнес-тренер.

Ткачев аплодирует вовсе не своим совершенным «кубикам», и не тому, что его подопечные снова отхватили кучу наград и титулов, и не теплому летнему вечеру, и не оранжевому настроению, которое «бутылка кефира, полбатона…». Андрей Ткачев просто участвует во флеш-мобе солидарности, который начался три дня назад.

После тех аплодисментов он написал в своем Фейсбуке: «Нам очень отозвалась эта идея безопасного протеста и солидарности. Каждый день в 19.00 аплодировать, где бы вы ни находились, а если в авто, то сигналить. Очень крутое ощущение, когда начинают присоединяться прохожие, люди в соседних заведениях, некоторые высовываются из окон и тоже аплодируют». Он прав: ощущение невероятное. Как будто огромный город вдруг оказывается населен не незнакомцами, а друзьями и родственниками, и все друг другу рады.

Даже не обязательно аплодировать и выходить на улицу. Можно выйти на балкон в собственной квартире или просто распахнуть окно. Можно громко включить музыку или греметь кастрюлями. Главное – шуметь. Всего две минуты каждый вечер, а уровень эмоционального насыщения – будто в отпуске побывал или по крайней мере на концерте любимой группы. А уж если вышел на балкон и услышал, как сосед, с которым вы никогда не здоровались, на соседнем балконе колотит ложкой о кастрюлю, так и вовсе ощущение, будто нашел брата-близнеца, с которым тебя разлучили давным-давно в старом индийском фильме.

Ничего сложного. Тем более что белорусы и так за последние месяцы проявили себя как гении флэшмобов, мгновенной организации общих действий и солидарности. Сначала было шитье масок, приготовление обедов для врачей, закупка средств индивидуальной защиты для больниц. Белорусы самоорганизовывались с невероятной скоростью. Все это делалось вопреки государству. А врачи, которых обеспечивали масками и едой добровольцы, спасали людей тоже вопреки государству – оно-то не отказалось бы от уменьшения неблагодарной популяции. И к лету белорусы подошли в расцвете своих новых возможностей.

А потом начались пикеты по сбору подписей. И точно так же организованно люди выстраивались в очереди, а Саша три процента видел в этом несанкционированные массовые мероприятия. У страха глаза велики, это всем известно, и участники мирных пикетов стали являться ему в кошмарных снах со смертоносными тапками в руках. Еще не закончился сбор подписей, а двое кандидатов уже оказались в тюрьме, да еще и уличные активисты сидят, получая каждые 15 суток еще по столько же. Но людей и это не испугало: они начали выстраиваться в цепи солидарности во всех городах. Смеяться, танцевать, петь песни, аплодировать. Они не боятся, и это выводит из себя и Сашу, и его немногочисленных товарищей в пыльных шлемах. Они подгоняют автозаки, а никому не страшно.

Последние три дня – еще один чудесный флэшмоб. Минчане приходят поддержать магазин symbal.by, который закрывается из-за атаки государства (не простили злободневных надписей на футболках). Дисциплинированно становятся в очередь. Знакомятся, общаются, шутят, делают селфи. В Дроздах снова паника, и автозаки выдвигаются теперь уже в сторону магазина. Не удивлюсь, если в ночь на среду Саша три процента сам лично лил в городской водопровод аммиак со словами: «Нравится в очередях стоять? Так постойте за водичкой! А скоро еще и за хлебом встанете, я вам это легко устрою!»

Но люди снова мгновенно организовались и начали развозить воду по больницам и детским домам. В течение нескольких минут наладили обмен адресами одиноких пенсионеров, которые сами за водой пойти не смогут. И снова получился флешмоб солидарности. Сам по себе получился, без всяких лидеров, технологов и пиарщиков. Потому что лидер теперь – каждый из нас.

Конечно, министр внутренних дел уже сообщил миру, что белорусскими флешмобами управляют через телеграм-каналы и стримы радио «Свабода». Не сомневаюсь, он действительно в это верит. Он не может даже представить себе, что люди могут выйти и выстроиться в цепь. Или организовать доставку воды нуждающимся. Или одновременно открыть окна и начать стучать кастрюлями. Это невозможно, ими должен кто-то руководить! Так ленинградские коммунисты восьмидесятых, услышав по перестроечному телевидению безудержный стеб Сергея Курехина о том, что Ленин – это гриб и одновременно управляемая из Мексики радиоволна, пошли наутро в обком партии возмущаться: почему это от них, большевиков, партия скрывала, что Ленин гриб? Они верили телевизору. Так и Караев: верит, что флешмобами управляют телеграм-каналы, а Ленин – гриб.

Флешмоб продолжается. Днем помогаем делами – родственникам политзаключенных, врачам, оставшимся без воды старикам. А в семь часов вечера две минуты бьем в барабаны, дудим в вувузелы, гремим кастрюлями. Когда громыхнет вся страна – Дрозды сбегут сами.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!