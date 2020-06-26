«Люди ли они?»: минчане возмущаются поведением властей во время коллапса с водой 13 26.06.2020, 8:20

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ФОТО: TUT.BY

Лучше бы помогли старикам донести воду до дома.

"Немного слов о ситуации с водой в Минске, - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - На госканалах вчера заверили, что все нормально, вода просто с запахом, мол, подумаешь, пить ее точно можно, и что все "чики-пуки".

Однако уже позже, изрядно позже, было заявлено, тоже официально, что воду в некоторых районах Минска пить запрещено.

Что ж, наблюдаем очередной пофигизм к жизни людей.

Но больше удивляет другое. Вместо того, чтобы бегать за мирными гражданами, рассекая на автозаках по улицам и дворам Минска, определенные группы, которых-то и гражданами назвать язык не поворачивается, могли организовать подвоз чистой воды людям. Но они ничего боле умного не нашли, чем направить "тихарей", чтобы те снимали на видео людей, стоящих в очередях за водой!

Я вот думаю - это какими нужно быть "отбитыми на голову", чтоб так поступать. Кто их учил? Кто их воспитывал? Люди ли они? Может это новый биологический вид, доселе неизвестный?

Лучше бы, вместо съемки, хотя-бы помогли старикам, хоть воду донести до дома".

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