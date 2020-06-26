Полный игнор17
- 26.06.2020, 8:25
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Дипломатический крах Саши Таракана.
Президент РФ подчеркнуто не обращал внимания на семью Лукашенко (более известного в народе под именем Саша Таракан - ред.) на Параде Победы.
Путин не подал руки сыну Александра Лукашенко Коле и совсем не разговаривал с отцом. Ни на Параде, ни до, ни после, пишет телеграм-канал «ЧП Беларусь».
Полный игнор.
При возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата с Лукашенко все демонстративно держались на расстоянии.
После Парада Лукашенко срочно вылетел обратно в Минск.
Безусловно, это дипломатический крах, даже несмотря на недавние объятия с Лавровым. Что будет дальше?