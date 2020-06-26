Ученые раскрыли тайну происхождения Микенской цивилизации 1 26.06.2020, 8:45

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Иллюстрационное фото

В этом помог анализ ДНК.

Интернациональная компания ученых осуществила крупное исследование, в процессе чего проводился сравнительный анализ ДНК современных европейцев, древних культур минойцев, а также микенцев. Результаты показали наличие сильного сходства на генетическом уровне среди этих трех народов, пишет lenta.ua.

По данным платформы Greek Reporter, исследователи снова подтвердили тот факт, что микенцы – это настоящие предки населения современной Греции. Это показывает масштабное исследование ДНК. Археологи использовали для анализа остатки зубных пластин людей, которые проживали на территории Греции в период 1600-1200 годов до нашей эры. Материалы сопоставлялись с останками древнего населения со всего мира и с ДНК современных греков.

Ученые утверждают, что нынешнее население Греции является прямыми потомками цивилизации микенцев. Более того, существует сильная связь минойцев с микенцами. Минойская культура, которая существовала на Крите в период между 2000-1400 годами до нашей эры, была наиболее развитой в древний период.

Однако, язык и культура минойцев и микенцев значительно отличались, а внешность имела сходства, о чем говорят рисунки на изделиях из керамики и фресках. Специалисты предполагают, что миграция народов проходила в два этапа.