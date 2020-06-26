Акция солидарности с белорусами прошла в Каталонии
- 26.06.2020, 9:03
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Люди вышли к белорусскому консульству в Барселоне.
В столице Каталонии Барселоне 25 июня прошла акция солидарности с протестующими белорусами.
«Первая организованная акция белорусов Каталонии удалась! Полторы сотни участников, отличная самоорганизация и координация. Я вамі ганаруся, сябры!» — написал в «Фейсбуке» один из участников акции в столице Каталонии Павел Кириленок.
Как написало местное издание VilaWeb, люди собрались перед белорусским консульством в Барселоне, чтобы «выразить протест против арестов лидеров, противостоящих диктатору Лукашенко».