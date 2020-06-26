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Акция солидарности с белорусами прошла в Каталонии

  • 26.06.2020, 9:03
  • 1,539
Акция солидарности с белорусами прошла в Каталонии
Фото: Pasha Lesiants/Facebook

Люди вышли к белорусскому консульству в Барселоне.

В столице Каталонии Барселоне 25 июня прошла акция солидарности с протестующими белорусами.

«Первая организованная акция белорусов Каталонии удалась! Полторы сотни участников, отличная самоорганизация и координация. Я вамі ганаруся, сябры!» — написал в «Фейсбуке» один из участников акции в столице Каталонии Павел Кириленок.

Как написало местное издание VilaWeb, люди собрались перед белорусским консульством в Барселоне, чтобы «выразить протест против арестов лидеров, противостоящих диктатору Лукашенко».

Фото: Pasha Lesiants/Facebook
Фото: Pasha Lesiants/Facebook
Фото: Pasha Lesiants/Facebook
Фото: Pasha Lesiants/Facebook

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