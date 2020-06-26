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«Деда – в Шклов, пасти коров»

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  • 26.06.2020, 9:17
  • 3,746
«Деда – в Шклов, пасти коров»

Минчанка рассказала, как ее микрорайон «гремел» на Флешмобе солидарности.

Читатели телеграм-канала "Баста!" делятся впечатлениями от третьего дня Флешмоба солидарности.

"Ребята, спасибо вам, всем кто на "Каменке" сегодня гремел и пел со мной! - пишет минчанка. - Мы вместе, и все проблемы, которые создает нам трехпроцентный дед, мы перемелем, а его отправим в Шклов пасти коров!

Спасибо, что дали почувствовать, что я не одна, что мы свободны и нас не напугать. Спасибо за свисты, стуки и пение, было очень круто. До завтра!"

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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