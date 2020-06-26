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Жалкое зрелище

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  • 26.06.2020, 9:19
  • 4,906
Жалкое зрелище
Фото: 66.ru

Это «обнуление» перед окончательным закатом.

Стартовавшее вчера так называемое «голосование по поправкам в Конституцию», мягко говоря, выглядит жалко.

Грозные и сильные диктаторы так не «обнуляются», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Избирательные участки в автобусах и на каких-то пеньках; возможность проголосовать несколько раз; бюллетени с кривым текстом, напечатанные словно на сломанном принтере.

Очень дешево и как-то по-сельски: учитывая затраченные ресурсы (даже с учетом распилов) можно было в разы лучше организовать, но такое ощущение, что это никому не нужно.

Это не «обнуление» перед новым восходом. Это «обнуление» перед окончательным закатом.


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