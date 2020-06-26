Жалкое зрелище

Жалкое зрелище1
- 26.06.2020, 9:19
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Это «обнуление» перед окончательным закатом.
Стартовавшее вчера так называемое «голосование по поправкам в Конституцию», мягко говоря, выглядит жалко.
Грозные и сильные диктаторы так не «обнуляются», пишет телеграм-канал «Запретное мнение».
Избирательные участки в автобусах и на каких-то пеньках; возможность проголосовать несколько раз; бюллетени с кривым текстом, напечатанные словно на сломанном принтере.
Очень дешево и как-то по-сельски: учитывая затраченные ресурсы (даже с учетом распилов) можно было в разы лучше организовать, но такое ощущение, что это никому не нужно.
Это не «обнуление» перед новым восходом. Это «обнуление» перед окончательным закатом.