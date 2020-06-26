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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

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  • 26.06.2020, 9:42
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции
Фото: iStock

За принятие документа проголосовали 236 конгрессменов.

Палата представителей конгресса США приняла «Закон о правосудии имени Джорджа Флойда» о реформе полиции, который получил название в честь погибшего при задержании афроамериканца, чья смерть вызвала волну протестов по всей стране. Об этом сообщает CNN.

Законопроект в частности запрещает полицейским применять удушающие приемы, предполагает создание национального реестра по отслеживанию неправомерных действий со стороны правоохранителей и ужесточает наказание за применение с их стороны необоснованного насилия.

За принятие документа, разработанного демократами, проголосовали 236 конгрессменов, против — 181. Среди проголосовавших за принятие поправок только три республиканца. Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам.

Ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий применение силы полицейскими, в том числе удушающие приемы при задержании. Исключение — случаи угрозы жизни полицейских.

В конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицейским, который, несмотря на просьбы безоружного Флойда прекратить, душил его коленом в течение 8 минут 46 секунд. Момент задержания попал на видео, и смерть Флойда вызвала масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола по всей стране, которые переросли в беспорядки и погромы.

Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, арестовали. Душившему задержанного, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем — в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.


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