Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции2
- 26.06.2020, 9:42
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За принятие документа проголосовали 236 конгрессменов.
Палата представителей конгресса США приняла «Закон о правосудии имени Джорджа Флойда» о реформе полиции, который получил название в честь погибшего при задержании афроамериканца, чья смерть вызвала волну протестов по всей стране. Об этом сообщает CNN.
Законопроект в частности запрещает полицейским применять удушающие приемы, предполагает создание национального реестра по отслеживанию неправомерных действий со стороны правоохранителей и ужесточает наказание за применение с их стороны необоснованного насилия.
За принятие документа, разработанного демократами, проголосовали 236 конгрессменов, против — 181. Среди проголосовавших за принятие поправок только три республиканца. Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам.
Ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий применение силы полицейскими, в том числе удушающие приемы при задержании. Исключение — случаи угрозы жизни полицейских.
В конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицейским, который, несмотря на просьбы безоружного Флойда прекратить, душил его коленом в течение 8 минут 46 секунд. Момент задержания попал на видео, и смерть Флойда вызвала масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола по всей стране, которые переросли в беспорядки и погромы.
Всех четверых полицейских, участвовавших в задержании Флойда, арестовали. Душившему задержанного, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем — в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.