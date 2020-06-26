Минчанка: Вчера гремели всей семьей, в четырех разных частях города 26.06.2020, 9:50

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Иллюстрационное фото

Флешмоб солидарности для супругов совпал с серебряной свадьбой.

Минчанка рассказала телеграм-каналу "Баста!", как ее семья поддержала Флешмоб солидарности в четырех разных частях города.

"Вчера был особенный день, ровно 25 лет назад я вышла замуж (серебряная свадьба - ред.), живем с мужем, вырастили трех сыновей, отпустили в свет, все живут в Минске. В разных районах, не с нами, - пишет она. - Мы еще работаем, я - на "Атланте", а муж - на Вавилова.

Позавчера из нашей семьи гремела я одна, потому что я понимаю всю необходимость этого движения. Мирного, короткого, но такого красноречивого. Муж сказал мне, что я "з глузду з'ехала", покрутил у виска пальцем. Я ему объяснила на примере нашей жизни.

Я так больше не могу. И не хочу.

У меня нет сил работать за копейки в месте, которому я отдала всю жизнь.

А у него? То же самое, мы нищие, если присмотреться.

Сыновья все закончили ВУЗы, платно, вогнав нас в кредиты, и что по итогу? Ни один не работает по профессии, все батрачат на стройках. А ведь у них на троих знание 5-и языков, этномологии и ядерной физики.

До пенсии осталось совсем чуть-чуть, но ждать ее никак нельзя, это наше вечное "авось" не прокатит, я в этом уверена. Менять все нужно здесь и сейчас, причем всем вместе, всей страной.

Муж со мной согласился. Вчера гремели всей семьей, в четырех разных частях города. Потому что мы должны быть услышанными, если и не властями, то друг другом, чтобы знать, что мы вместе".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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