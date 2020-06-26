Режиссер Владимир Щербань: Белорусы Лондона, вы — крутые! 26.06.2020, 9:59

Фото: Владимир Щербань

Глава лондонского HUNCHtheatre рассказал об акции «Надежда Беларуси».

Белорусский режиссер и глава лондонского HUNCHtheatre Владимир Щербань написал в «Фейсбуке» об акции солидарности со свободной Беларусью:

«В Лондоне напротив белорусского посольства прошла акция солидарности с политзаключенными «Надежда Беларуси».

Удивительно много людей пришло поддержать наших соотечественников и это несмотря на жару и карантин.

И что особенно радует - очень много новых лиц. Меня, как и многих пришедших, подкупила искренность и спонтанность организаторов, для которых это была первая акция, первый опыт.

Вот они, мои герои на первом фото - Алексей Ширневич, Александра Ломаченко, Сандра Черняк и Мария Матусевич - вы крутые! Вам удалось сделать акцию искренней и необходимой, поэтому так много людей присоединилось к вам!

Никогда не выступал на таких мероприятиях, но сегодня не мог молчать. Во-первых, нет сил терпеть происходящее сейчас в Беларуси, ну и очень хотелось поддержать ребят организаторов. Жыве Беларусь!».

Фото: Владимир Щербань

Фото: Владимир Щербань

Фото: Владимир Щербань