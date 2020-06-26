Чумной барак Игорь Яковенко

26.06.2020, 10:12

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Фото: day.kiev.ua

В чем причина повышенной токсичности Путина?

Парад Победы, который должен был вознести Путина на вершины мирового Олимпа, обернулся демонстрацией глубочайшей международной изоляции. Мало того, что из присутствующих на параде шести глав иностранных государств не было ни одного, кого можно было бы считать "мировым лидером". Наиболее известный среди них, Александр Лукашенко вел себя так, как будто Путин носитель какой-то ужасной инфекции и надо держаться от него подальше.

Когда главы государств выстроились в линейку перед вечным огнем, Лукашенко "по старшинству" оставили место рядом с Путиным. Лукашенко демонстративно растолкал коллег, чтобы занять место подальше от российского лидера. Когда Путин встал чтобы принять рапорт министра обороны Шойгу, вслед за ним встала вся трибуна, кроме Лукашенко, который демонстративно остался сидеть. Во всех церемониях, как предшествовавших параду, так и после его окончания Лукашенко старался держаться так, чтобы не попасть в кадр с Путиным.

Степень токсичности Путина достигла такой стадии, которая позволяет его зарубежным коллегам вежливо щелкать его по носу. Допускать то, что трудно назвать иначе, чем дипломатическим издевательством. Когда президент Хорватии объясняет свое отсутствие на параде победы тем, что у него "сломался личный самолет", а глава Туркменистана сообщает, что не может быть на параде 24 июня поскольку 29 июня ему исполняется 63 года, это можно расценивать как своего рода конкурс на самую забавную "отмазку" от путинского приглашения в ходе своеобразного международного "Клуба веселых и находчивых".

Президент Украины Владимир Зеленский не принял участия в конкурсе "отмазок", поскольку его на парад Побед не приглашали. Отвечая на вопрос журналиста Зеленский сказал, что в любом случае на приглашение ответил бы отказом. Не надо быть глубоким аналитиком, чтобы понимать, что любой вариант присутствия президента Украины на трибуне Красной площади, вне зависимости от того, рядом с Путиным или далеко от него, означает с высокой степени вероятности смену власти в Украине. Причем, скорее всего досрочную.

Уровень токсичности Путина различен для разных стран. Для Украины этот уровень по понятным причинам намного выше, чем для Беларуси. Поэтому, если для Лукашенко достаточно отодвинуться от Путина на два-три метра, то для Зеленского желательно и жизненно необходимо удерживать дистанцию в 852 км, отделяющую Москву от Киева.

Будучи не в силах географически отодвинуться от агрессивного, впавшего в безумие соседа Украина пытается вырыть между собой и Россией дипломатический ров. Как заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар, Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и довольно интенсивно продолжает разрыв этих документов.

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. "До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", — сообщил Боднар в интервью агентству "Укринформ".

Надеяться на то, что только дипломатическая дистанция создаст Украине гарантии безопасности, не приходится. Последние "исторические" изыскания Путина не только демонстрируют ад в его голове, но и создают "теоретические" обоснования будущей агрессии. Заявления о том, что при выходе из СССР союзные республики утащили с собой исконно российские территории, помимо исторической безграмотности содержат в себе вполне недвусмысленные угрозы в адрес соседних государств.

В первую очередь это касается Украины и Казахстана. На украинском информационном фронте Путин фактически дал сигнал к большому наступлению в направлении "Новороссии".

Есть о чем беспокоиться Казахстану. В 2014 году после оккупации Крыма Путин сделал ряд истрико-географических откровений в отношении этой страны. На молодежном форуме своих сторонников "Селигер – 2014" он "просветил" подрастающее поколение путинистов:

"Он [Назарбаев] совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности. Он создал его. В этом смысле он — уникальный человек на постсоветском пространстве", — объявил Путин. Про Казахское ханство, которое возникло раньше Московского царства, нет, не слышали.

После чего Путин похвалил философию "евразийской идеи" и заявил, что казахстанцы ее поддерживают и видят выгоду в том, чтобы "оставаться на пространствах большого русского мира".

Мифологическая картина мира в голове Путина в части "обустройства России" сложилась во многом под влиянием идей Солженицына, изложенных в его статье 1990 года "Как нам обустроить Россию?". Александр Исаевич был тяжело болен русским православным имперством, в значительной мере именно поэтому так не любил Ельцина и поддерживал Путина. Именно идеи Солженицина о казахстанском "подбрюшье" России и о "Российском союзе" в составе Украины, Беларуси, России и населенных этническими русскими частей Казахстана попав на благодатную почву в гебистский мозг Путина стали основой его геополитических грёз.

При единоличной диктатуре Назарбаева, который и по возрасту и по номенклатурной выслуге был старше Путина, а по умению удерживать власть явно ему не уступал, российский диктатор не решился бы приступить к реализации своих имперских амбиций. Нынешняя ситуация в Казахстане с новым президентом и размытым центром власти создает для этого некоторые предпосылки.

И все же основным направлением имперских устремлений Путина остается Украина, где уже достигнут "успех" в виде оккупации Крыма и создан плацдарм в виде террористических анклавов "ДНР" и "ЛНР". Единственной гарантией против путинской агрессии является сильная украинская армия. Что же касается дипломатии и переговорных процессов, а также информационной войны, то на обоих этих направлениях главное убедить европейских и американских партнеров, что с Путиным и его подельниками нельзя иметь дела. Нельзя сидеть за одним столом. Нельзя разговаривать даже по телефону. Чумной барак. Лепрозорий. Pest house. Красная зона. Пока Путин у власти – только изоляция и минимум контактов. С первым лицом желательно вообще никаких. По поводу обмена пленными переговоры на уровне военных и уполномоченных по правам человека. В чумной барак должны входить только специально обученные люди с индивидуальными средствами защиты…

Игорь Яковенко, blogspot.com