Минская учительница: Хватит, наелась этими десертами «социального государства» 10 26.06.2020, 10:21

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ФОТO: SVABODA.ORG

Всем, кто держит фигу в кармане, пора достать ее.

Учительница из Минска через Telegram-канал "Баста!" обратилась к своим коллегам - членам избирательных комиссий.

"Я работаю в школе, преподаю и занимаю руководящую должность, - пишет она. - Являюсь членом избирательной комиссии учатка, который в нашей школе и находится. Занимаюсь этим очень давно, первые мои выборы прошли в 2010 году.

Сразу отвечу на негодование и вопросы: да, все фальсифицировалось, мне очень стыдно. Я с этим живу и мне с этим жить дальше. Не буду отвечать на вопрос почему, потому что оправдания этому нет.

В этом году нас снова подряжают в комиссии, состав практически тот же, что и обычно, всех лишних отмели и уже четко известны роли, отведенные каждому.

Хочу обратиться к таракану и работникам исполкомов Минска, да и вообще всех исполкомов страны и к членам комиссий.

Я точно знаю, что большинство из нас ненавидят то. что мы делаем, знаю, что многие ненавидят себя за это.

Моя мама умерла в апреле от двусторонней пневмонии, скорее всего "ковидной", в своей деревне. Жила в последние годы в очень плохих условиях. и я на зарплату учителя, даже с большим стажем, не могла ничем ей помочь. Я знаю, что она умерла потому, что мы с вами допускали к власти Лукашенко, это моя вина, равно как и ваша.

Все такие смерти на наших руках.

И я понимаю, что если мы поступим в этом году правильно, по совести, а не как скажет директор или неизвестный человек в штатском, то все у нашей страны будет хорошо. У всех нас, у наших детей, у детей, которых мы учим.

Я в этот раз не буду участвовать на стороне 3%, потому что хватит, наелась этими десертами социального государства. Всех, кто держит фигу в кармане, прошу достать ее и сделать также, как и я".

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