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В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США

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  • 26.06.2020, 10:25
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В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США

Авторами инициативы проведения голосования стали конгрессмены из Демократической партии.

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосует по вопросу создания из города Вашингтон отдельного штата. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает РБК со ссылкой на телеканал телеканала Fox News.

«Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — сказала она, говоря о предстоящем голосовании.

Как отметила Пелоси, жители округа Колумбия платят налоги, служат в армии и способствуют «экономической жизнеспособности» США, однако у них нет права на участие в голосовании.

Авторами инициативы проведения голосования стали конгрессмены из Демократической партии. На сегодняшний день американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из штатов, что не дает жителям города права избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Чтобы закон вступил в силу, его должны поддержать обе палаты парламента США, а затем — утвердить президент страны. Если это произойдет, то Колумбия станет 51-м штатом США.

Ранее, в ноябре 2016 года, жители округа Колумбия на референдуме, который состоялся одновременно с выборами президента США, проголосовали за изменение статуса округа на штат. За изменение административного статуса проголосовали 86% округа Колумбия, а против высказались 14% жителей.


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