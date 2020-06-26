Ситуация с водой показала все пороки нынешней власти 21 Валерий Карбалевич

26.06.2020, 10:31

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Почти сутки они не сообщали, что воду с примесью нефтепродуктов пить нельзя.

Самое важное, что нужно знать. 24 июня Минздрав пришел к выводу, что в двух районах столицы вода, которая течет из кранов, опасна для здоровья, там есть даже нефтепродукты. Вместо того, чтобы объявить об этом всем жителям, главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк направила письмо с этой информацией в администрации Фрунзенского и Московского районов, а также в Минское городское жилищное хозяйство. Тем не менее, начальники весь день уверяли людей, что все нормально. Вечером 24 июня телеканал «Беларусь 1» устами начальника производства «Минскводопровод» Антона Голоскока сообщил, что вода, которая сейчас подается потребителям, «полностью соответствует всем нормативам, присутствует только запах». Только 25 июня власти наконец признали правду и посоветовали воздержаться от питья воды в пострадавших районах.

Какие выводы можно сделать из этого ЧП?

Первый. 26 лет власти уверяют белорусов, что в стране, может, и есть проблемы с демократией, зато установлен сильный порядок, железная дисциплина, вся властная вертикаль работает как часы, она быстро и эффективно, «жесточайшим» образом реагирует на любую проблему. А вот случилось это чрезвычайное положение с водой, и выяснилось, что во всех структурах власти царит хаос, беспорядок, бестолковщина. Никто не может объяснить, что случилось, где произошел сбой, как на это реагировать. Единственное, что работает безупречно — это механизм репрессий, подавление любых проявлений протеста. Если бы во Фрунзенском или Московском районе состоялся митинг, то мгновенно туда бы приехал ОМОН и автозаки.

Второй. Действующая власть вообще не способна по самой своей природе к нормальному разговору с народом. Все начальники отказывались отвечать на многочисленные вопросы жителей, журналистов. И до сих пор так ничего толком не объяснили. Чиновники уверены, что они работают не для людей, а для каких-то своих корпоративных интересов. Собственно говоря, по-другому и быть не может, если власть не избирается народом, не подконтрольна, не подотчетна народу. Огромная пропасть между властью и обществом — вот что показал этот инцидент.

Третий. Любой недемократический режим основывается на засекречивании, на тайне. Секретность любой информации — это инструмент правления. Поэтому не удивительно, что власти долго скрывали жизненно важную информацию о качестве воды.

Четвертый. Распространение неправды — это не исключение из правил, это правило, даже закономерность, необходимое условие существования действующего режима. Это касается всего: выборов, рейтинга, информации о коронавирусе. Вот сейчас эта ситуация с водой. И эта власть вот-вот получит в свои руки атомную станцию...

Пятый. И наконец, отношение к народу. Почти сутки власти не сообщали, что воду с примесью нефтепродуктов пить нельзя. Мол, ничего страшного, «народец» перебьется...

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»