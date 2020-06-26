Euronews: Беларуси нет в списке стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС 12 26.06.2020, 10:42

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фото: epa

В «белом» списке 54 страны.

Об этом говорится в рабочем документе, проект которого получил телеканал "Евроньюз".

Издание не публикует полный текст документа, но приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

В этом списке - 54 страны и Беларуси среди них нет.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. "Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", говорится в публикации.

Также нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.