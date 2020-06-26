«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии 26.06.2020, 10:54

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Фото: GETTY IMAGES

Это 19-й чемпионский титул футбольного клуба.

"Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии-2019/20. "Красные" досрочно завоевали чемпионский титул после того, как "Манчестер Сити" уступил "Челси" в матче 31-го тура — 1:2, пишет "Прессбол".

Теперь между "горожанами" и "Ливерпулем" 23 очка, а до завершения сезона командам осталось провести по семь встреч.

Челси — Манчестер Сити — 2:1

Голы: 1:0 — Пулишич (36). 1:1 — Де Брейне (55). 2:1 — Виллиан (78, с пенальти).

Удаление: Фернандиньо (Манчестер Сити, 77).

"Ливерпуль", для которого это 19-й титул в истории, завоевал золото впервые с 1990 года. Мерсисайдцы впервые победили в Английской премьер-лиге — турнир с таким названием был учрежден в 1992 году. По числу чемпионских титулов "Ливерпуль" уступает лишь "Манчестер Юнайтед", в активе которого 20 триумфов