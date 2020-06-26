Ученые составили список всех мест во Вселенной, где могут быть следы инопланетян 10 26.06.2020, 11:01

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Всего в каталоге их более 700 штук.

Ученые из Калифорнийского университета создали каталог Exotica, в котором перечислены все типы космических объектов, известных на сегодняшний день. База данных подготовлена проектом Breakthrough Listen — он уже 10 лет ищет признаки внеземной и разумной жизни во Вселенной, пишет «Нож».

Всего в каталоге более 700 штук: от астероидов, комет и планет до галактик и туманностей. Есть даже несколько кластеров. Цель создателей — расширить зону поиска инопланетян.

С помощью каталога ученые хотят уйти от традиционной схемы поиска разумных цивилизаций, которая заключается в попытке распознать в космосе знакомые людям сигналы (например, радиосигналы). Нужно искать не сигналы, а следы инопланетных технологий, уверены исследователи.

В список включили также объекты, созданные людьми: аппараты Voyager, спутники и красный родстер Tesla.