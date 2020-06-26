закрыть
26 июня 2020, пятница, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

4
  • 26.06.2020, 11:26
  • 1,748
Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски
иллюстрационное фото

Российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Американские истребители F-22 в ночь на четверг перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает «Голос Америки».

«Истребители F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке самолета KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски», – говорится в опубликованном заявлении NORAD.

«Российские самолеты находились в радиусе 50 миль от острова Унимак», – уточняется в заявлении.

Сообщается также, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Ранее в этом месяце американские истребители F-22 уже дважды перехватывали российские бомбардировщики в районе Аляски.


популярное за неделю

Мнение

Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ