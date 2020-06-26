Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски 4 26.06.2020, 11:26

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иллюстрационное фото

Российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Американские истребители F-22 в ночь на четверг перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает «Голос Америки».

«Истребители F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке самолета KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски», – говорится в опубликованном заявлении NORAD.

NORAD F-22s, supported by @US_TRANSCOM KC-135 Stratotanker, intercepted two Russian IL-38 maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night. — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020

«Российские самолеты находились в радиусе 50 миль от острова Унимак», – уточняется в заявлении.

Сообщается также, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Ранее в этом месяце американские истребители F-22 уже дважды перехватывали российские бомбардировщики в районе Аляски.