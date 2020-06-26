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Белорусов поддержали в Объединенных Арабских Эмиратах

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  • 26.06.2020, 11:31
  • 2,303
Белорусов поддержали в Объединенных Арабских Эмиратах

В Дубае прошла акция солидарности с Беларусью.

Наши соотечественники в Дубае провели пикет и обратились к нам со словами поддержки, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Есть вера, что в этом году все в Беларуси изменится", - сказал один из участников.

"Меня переполняет огромное чувство гордости за то, что происходит в Беларуси, в маленьких городах. Появилась, наконец, надежда", - говорит еще одна участница акции.

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