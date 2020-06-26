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У актера Ефремова – сердечный приступ

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  • 26.06.2020, 11:32
  • 5,353
У актера Ефремова – сердечный приступ
Михаил Ефремов
Фото: ТАСС

Российский артист находится в подавленном состоянии и «очень переживает» из-за ДТП.

У Михаила Ефремова, которого обвиняют в смерти во время ДТП, случился сердечный приступ. По словам адвоката, близкие артиста хотели вызвать скорую, однако Ефремов "остановил их", передает currenttime.tv.

Адвокат добавил, что артист находится в подавленном состоянии и "очень переживает" из-за ДТП.

Психиатрическая экспертиза по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова признала его вменяемым.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Актер, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. Его водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер в больнице.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Актеру грозит от пяти до 12 лет заключения.

С 9 июня он находится под домашним арестом.

Также возбудили другое уголовное дело в отношении неустановленных лиц – о сбыте наркотиков. По данным прокуратуры, Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, предложил родственникам помощь и пообещал, что не будет "отмазываться" от наказания. Семья погибшего заявила, что не принимает извинений актера.


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