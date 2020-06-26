закрыть
26 июня 2020, пятница, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко в Москве подарили котомку

14
  • 26.06.2020, 11:45
  • 9,558
Лукашенко в Москве подарили котомку

Подарок с намеком?

Как пишет «Московский комсомолец», гостям Парада в Москве подарили котомки защитного цвета.

По данным издания, внутри были бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Кроме того, в котомках были плащ-палатка, сборник 25 погибших на войне поэтов «Ушли на рассвете: судьбы и стихи» и бутылка воды. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.


популярное за неделю

Мнение

Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ