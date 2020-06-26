Лукашенко в Москве подарили котомку 14 26.06.2020, 11:45

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Подарок с намеком?

Как пишет «Московский комсомолец», гостям Парада в Москве подарили котомки защитного цвета.

По данным издания, внутри были бинокль, пилотка, шарф в виде георгиевской ленты, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. Кроме того, в котомках были плащ-палатка, сборник 25 погибших на войне поэтов «Ушли на рассвете: судьбы и стихи» и бутылка воды. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.