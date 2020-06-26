Минчанка: Долой просроченный кефир!
- 26.06.2020, 11:57
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Минчане делятся в соцсетях впечатлениями от Флешмоба солидарности.
Минчане делятся в соцсетях впечатлениями от Флешмоба солидарности, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Так смеялась вчера! - пишет жительница столицы Елена. - Во время флешмоба, когда я лупила тапками друг о друга, где-то сбоку какой-то парень громко бил по посуде и свистел в свисток. В конце он перестал стучать и на весь двор крикнул:
- Долой просроченный кефир!
Сначала до меня не дошло, а потом как дошло! И я засмеялась, и почти сразу услышала рогот еще чей-то.
Активная жизненная позиция и солидарность = здоровье, как минимум психическое.
Всем добра, и вылейте уже из своих жизней просроченный кефир!"
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