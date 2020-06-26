Суд в Москве признал режиссера Серебренникова виновным 26.06.2020, 12:02

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Кирилл Серебренников

Фото: Наталья Мущинкина / mk.ru

Процесс вызвал большой общественный резонанс.

Суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении. Это следует из приговора, который в эти минуты зачитывает судья Мещанского суда. Сейчас зачитывается мотивировочная часть, после чего судья огласит приговор. Обвинение ранее требовал приговорить режиссёра к шести годам колонии, передает svoboda.org.

Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум - подсудимых по делу "Седьмой студии" - обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

"Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение", - зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность Софьи Апфельбаум.

В приговоре утверждается, что Серебренников, Малобродский и Итин создали преступную группу с целью совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно приговору, режиссёр "осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений".

Процесс вызвал большой общественный резонанс. Перед началом судебного заседания у здания суда собрались десятки людей, чтобы поддержать обвиняемых.

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу "Седьмой студии", а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии".

Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор "полностью защищенными" от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, "не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом".

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал обвиняемых по "московскому делу", возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.