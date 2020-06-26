Суд в Москве признал режиссера Серебренникова виновным
- 26.06.2020, 12:02
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Процесс вызвал большой общественный резонанс.
Суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении. Это следует из приговора, который в эти минуты зачитывает судья Мещанского суда. Сейчас зачитывается мотивировочная часть, после чего судья огласит приговор. Обвинение ранее требовал приговорить режиссёра к шести годам колонии, передает svoboda.org.
Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум - подсудимых по делу "Седьмой студии" - обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект "Платформа".
"Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение", - зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность Софьи Апфельбаум.
В приговоре утверждается, что Серебренников, Малобродский и Итин создали преступную группу с целью совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно приговору, режиссёр "осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений".
Процесс вызвал большой общественный резонанс. Перед началом судебного заседания у здания суда собрались десятки людей, чтобы поддержать обвиняемых.
Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу "Седьмой студии", а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.
Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии".
Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор "полностью защищенными" от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, "не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом".
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На мне моднейшие очки с непрямой вентиляцией, респиратор FFP3 и перчатки из нитрила. В распылителе - спирт для дезинфекции рук. В таком обмундировании, либо в максимально приближенном к нему, стоит во время эпидемии появляться в закрытых помещениях, где есть другие люди, дабы избежать заражения ковидом-19. Да-да, эпидемии, которая не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом. Поэтому в пятницу (26 июня) в 11 утра, когда вы, я надеюсь, присоединитесь ко мне и придете в Мещанский суд на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам, пожалуйста, приходите полностью защищенными. И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам - 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых - запугать свободомыслящих и творческих людей. Мир ✌️
В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.
Оксимирон также поддерживал обвиняемых по "московскому делу", возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.