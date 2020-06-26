закрыть
26 июня 2020, пятница, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Суд в Москве признал режиссера Серебренникова виновным

  • 26.06.2020, 12:02
  • 2,994
Суд в Москве признал режиссера Серебренникова виновным
Кирилл Серебренников
Фото: Наталья Мущинкина / mk.ru

Процесс вызвал большой общественный резонанс.

Суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении. Это следует из приговора, который в эти минуты зачитывает судья Мещанского суда. Сейчас зачитывается мотивировочная часть, после чего судья огласит приговор. Обвинение ранее требовал приговорить режиссёра к шести годам колонии, передает svoboda.org.

Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум - подсудимых по делу "Седьмой студии" - обвиняют в хищении средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

"Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение", - зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность Софьи Апфельбаум.

В приговоре утверждается, что Серебренников, Малобродский и Итин создали преступную группу с целью совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно приговору, режиссёр "осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений".

Процесс вызвал большой общественный резонанс. Перед началом судебного заседания у здания суда собрались десятки людей, чтобы поддержать обвиняемых.

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу "Седьмой студии", а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии".

Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор "полностью защищенными" от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, "не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На мне моднейшие очки с непрямой вентиляцией, респиратор FFP3 и перчатки из нитрила. В распылителе - спирт для дезинфекции рук. В таком обмундировании, либо в максимально приближенном к нему, стоит во время эпидемии появляться в закрытых помещениях, где есть другие люди, дабы избежать заражения ковидом-19. Да-да, эпидемии, которая не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом. Поэтому в пятницу (26 июня) в 11 утра, когда вы, я надеюсь, присоединитесь ко мне и придете в Мещанский суд на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам, пожалуйста, приходите полностью защищенными. И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам - 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых - запугать свободомыслящих и творческих людей. Мир ✌️

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал обвиняемых по "московскому делу", возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.


популярное за неделю

Мнение

Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ