Украденный смартфон гомельчанки нашли в необычном месте 3 26.06.2020, 12:10

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иллюстрационное фото

Его свистнула ворона, привлечь которую к ответственности не удалось.

25 июня к гомельским милиционерам с заявлением о краже обратилась жительница города. Рассказала, что проживает с супругом в частном секторе. Поздним вечером в воскресенье говорила со знакомой по телефону. А утром в понедельник мобильник таинственным образом исчез, пишет onliner.by со ссылкой на Гомельское УВД.

Территория домовладения ограждена приличным забором, калитка закрывается, а во дворе большая немецкая овчарка. Вместе с супругом женщина несколько дней искала пропажу. Она не помнила, то ли оставила телефон на скамейке во дворе, то ли забрала с собой в дом. В целях безопасности предусмотрительно заблокировали сим-карту. Когда надежда найти пропажу окончательно иссякла, решили обратиться в милицию.

Гомельчанка призналась, что люди, которых можно подозревать в краже, ей на ум не приходят. Хоть ты на ворон думай… В милиции на всякий случай поинтересовались их наличием поблизости. Оказалось, что есть. Гнездо на яблоне на соседском участке. Гнездо на всякий случай посоветовали проверить. При этом на место выехала следственно-оперативная группа.

Заявительница, правда, попросила дать ей немного времени доехать домой на велосипеде. Группа уже выехала, когда позвонила обрадованная женщина. Нашелся телефон! Муж взял лестницу и решил заглянуть в воронье гнездо. Смартфон был там.

Сотрудники милиции и следователь посмеялись над ситуацией, но были единодушны, что такого вора к уголовной ответственности не привлечешь.