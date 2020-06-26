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Исследование: миллениалы и зумеры захотели вернуться в офис

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  • 26.06.2020, 12:11
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Исследование: миллениалы и зумеры захотели вернуться в офис

Также молодым сотрудникам хотелось бы иметь в качестве наставников старших коллег.

Исследование компаний WeWork, Hamilton Place Strategies и Replica показало, что более 80% миллениалов и зумеров чувствуют себя оторванными от коллег, работая удаленно, и скучают по офису. Об этом пишет «Нож» со ссылкой на Rusbase.

По словам опрошенных, в идеале офис должен находиться рядом с домом, чтобы не нужно было тратить время на дорогу. Около 76% респондентов сказали, что для них офис по-прежнему «важен» или «очень важен». Также молодым сотрудникам хотелось бы иметь в качестве наставников старших коллег.

Как отметили 45% респондентов, на удаленке они стали менее продуктивными. Участники опроса заявили, что не хотят становиться «поколением Zoom». Видеозвонки усложняют рабочий процесс и нервируют сотрудников — так ответили 56% миллениалов и 61% зумеров.

Больше половины (56%) опрошенных считает, что работодатель должен обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты, а 50% убеждены, что компании должны гарантировать работникам чистоту и дезинфекцию помещений.


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