The Washington Post: Белорусы сыты по горло правлением Лукашенко 5 26.06.2020, 12:21

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Одно из ведущих американских изданий написало о ситуации в Беларуси.

Лукашенко — легендарный лицемер, действующий по принципу «и вашим и нашим», который балансирует между Востоком и Западом. Он — фальсификатор выборов, неоднократно режиссировавший «президентские выборы», и печально известный диктатор, который практически не терпит инакомыслия. Благодаря всему этому он держится у власти уже четверть века. Но поскольку на «президентских выборах», назначенных на девятое августа, он выставляет свою кандидатуру на шестой срок, он сталкивается с проявлениями недовольства, пишет The Washington Post (перевод — inosmi.ru).

Популярный ютубер Сергей Тихановский призвал тысячи людей поставить подписи за независимых кандидатов под антикоррупционным лозунгом «Стоп, таракан», и сторонники принесли на пикет тапки — предпочтительное «орудие» уничтожения домашних насекомых. Он разъезжал на машине с гигантской тапкой, привязанной к крыше. Затем бросить вызов Александру Лукашенко решил давний минский банкир Виктор Бабарико и собрал, по его словам, 400 тысяч подписей, что намного больше, чем 100 тысяч, необходимые для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень. Виктор Бабарико, возглавлявший банк, тесно связанный с российским государственным газовым гигантом «Газпром», призвал к демократии, разделению властей и ограничению числа президентских сроков. Он заявил, что хочет жить в стране, «где уважают людей».

Александр Лукашенко успешно выдержал испытания прежних президентских кампаний, позиционируя себя как единственного кандидата, способного обеспечить стабильность, фальсифицируя выборы и бросая в тюрьмы оппонентов. Но на этот раз он сталкивается с недовольством не только из-за экономического застоя в стране, но и из-за своей сдержанной реакции на пандемию коронавируса и отсутствия активных действий для борьбы с вирусом. Он, в частности, высмеивал опасения по поводу вируса и советовал людям ходить в баню и пить больше водки. В настоящее время в Беларуси с ее населением в 9,4 миллиона человек зарегистрировано 59945 случаев инфицирования вирусом. При этом в соседней Польше, население которой в четыре раза больше, число инфицированных составляет 32821 человек.

Лукашенко реагирует, используя единственное известное ему оружие. 11 июня Сергею Тихановскому было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских во время митинга по сбору подписей. Лукашенко, вероятно, рассчитывал «нейтрализовать» его до окончания голосования, но теперь жена Тихановского Светлана собрала достаточно подписей, чтобы баллотироваться вместо него. 18 июня были задержаны Виктор Бабарико и 15 топ-менеджеров банка по подозрению в финансовых преступлениях. Лишение свободы этих людей явно носит политический характер и рассчитано на то, чтобы не допустить обоих деятелей к участию в предвыборной кампании. Аресты вызвали уличные протесты, во время которых было задержано более 100 активистов и более десятка журналистов.

Александр Лукашенко умеет лавировать между крупными державами. Он носится с идеей укрепления союза с Россией, ведь президент Владимир Путин не хочет, чтобы Беларусь вдруг изменила курс и устремилась на Запад. Он заигрывал с администрацией Трампа, встретившись в феврале с госсекретарем Майклом Помпео. Но, судя по последним событиям, позиции Лукашенко в стране не столь твердые. Люди сыты по горло его уловками и измучены условиями экономического застоя. Вопрос в том, услышат ли их девятого августа.