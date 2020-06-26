Додон ушел на самоизоляцию после визита в Москву 6 26.06.2020, 12:53

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Игорь Додон

Фото: EPA

Президент Молдовы участвовал в параде в России.

После приезда из Москвы, где президент Молдовы Игорь Додон участвовал в военном параде, он принял решение самоизолироваться в своей резиденции в Холерканах.

Об этом Додон сообщил в эфире телепрограммы "Президент отвечает", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал TV8.

"Я решил некоторое время провести в изоляции. 48, 72 часа, сколько потребуется. Пока не буду участвовать в публичных мероприятиях. Но на следующей неделе поеду в Окницу на встречу", - сказал Додон.

По словам президента, он дважды сдал тест на коронавирус перед поездкой в Москву. Все 75 солдат Национальной армии, которые также участвовали в параде, здоровы.

Додон также опроверг слухи, что в его окружении есть инфицированные COVID-19. Он отметил, что за все время пандемии был обнаружен всего один случай коронавируса в президентуре и 5-6 в службе Государственной охраны.

"В окружении президента зараженных коронавирусом нет. Мы принимаем все меры предосторожности. Визиты по территории продолжатся", - заявил он.