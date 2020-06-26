Трамп: Польша получит приоритетный доступ к вакцине от COVID-19 1 26.06.2020, 13:16

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ФОТО: EPA

Примерная стоимость разработки вакцины составляет от 1,5 до 2,5 миллиарда долларов.

Заявление о том, что Польша будет иметь приоритетный доступ к вакцинам от COVID-19 - это очень важное заявление президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, подчеркнул доктор Радослав Серпиньский, председатель Агентства медицинских исследований. В среду, 24 июня, президенты двух государств пообещали сотрудничать в рамках научных исследований вакцины и препаратов от коронавируса, передает «Радио Польша».

Доктор Радослав Серпиньский сказал, что американцы являются лидерами в этой сфере.

«Мы бы хотели, чтобы граждане Польше как можно быстрее получили доступ к вакцине, чтобы как можно быстрее можно было провести вакцинацию населения. Группы ученых со всего мира работают над созданием вакцины. Я надеюсь, что благодаря совместным усилиям вакцина появится через год. Поляки также принимают участие в работе над препаратом», - отметил доктор.

Председатель Агентства медицинских исследований Радослав Серпиньский отметил, что крайне важно, чтобы клинические испытания вакцины от коронавируса велись и в Польше.

«Де-факто это доступ к пациентам, первоочередный доступ к вакцине. Обычно работа над такого рода вакцинами или лекарствами продолжается несколько лет. В данном случае время работы над препаратом было максимально сокращено – до 1-1,5 лет. Мы надеемся, что у поляков будет возможность принять участие в разработке вакцины, польские ученые присоединятся к работе на партнерских условиях. В результате этой работы поляки получат доступ к вакцине», - добавил Радослав Серпиньский.

Примерная стоимость разработки вакцины составляет от 1,5 до 2,5 миллиарда долларов. В настоящее время над вакциной от COVID-19 работает около ста команд ученых по всему миру, в том числе в США и Польше.