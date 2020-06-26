Как коронавирус повлиял на избирательную кампанию в Литве 26.06.2020, 13:32

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Матас Балтрукявичюс

Фото: 15min.lt

Уже в октябре у наших северных соседей пройдут парламентские выборы.

В Литве набирает ход избирательная кампания в парламент страны. Выборы пройдут 11 октября, но партии и политики уже сейчас начали борьбу за избирателей. О том, как может выглядеть избирательная кампания в стране-соседке Беларуси cайту Charter97.org рассказал аналитик Вильнюсского института политического анализа Матас Балтрукявичюс.

- Что интересного происходит на политической сцене Литвы?

- Коронавирус и его последствия доминируют в нынешней избирательной кампании. Все рассуждают и спорят о том, при помощи каких средств надо восстанавливать экономику страны, пострадавшую из-за карантина, который пришлось ввести, чтобы остановить распространение коронавируса. Политики рассуждают, как добиться того, чтобы люди меньше почувствовали негативное влияние кризиса.

Очевидно, что партии готовятся к тому, чтобы эти выборы будут не такими, как прежде. Уже сейчас видно, сколько эмоций сопровождают заявления политиков правящей партии и президента о помощи пострадавшим из-за коронавируса. Оппозиция обвиняет правительство в популизме, правительство аргументирует, что помощь пострадавшим из-за эпидемии — это никакой не популизм. Лично мне кажется, что победа на выборах достанется той партии, которая сможет предложить лучший план для выхода из экономического кризиса.

- Повестка коронавируса останется доминирующей?

- По крайней мере, ее экономический компонент. С другой стороны, выборы в Cейм должны пройти осенью, никто не знает, будет ли вторая волна заболеваний коронавирусом или нет. Если будет, то насколько сильная, как она может повлиять на выборы. Может случиться так, что выборы придется перенести на другую дату, в таком случае на первое место в политической повестке выйдет не экономический компонент, а медицинский.

- На что указывают результаты опросов общественного мнения и стоит ли, по вашему мнению, ожидать каких-либо неожиданных поворотов в избирательной кампании?

- Опросы пока что демонстрируют довольно-таки интригующие результаты. Так, например, на данный момент, более-менее за свое политическое будущее могут не волноваться три политические партии. Это «Союз крестьян и зеленых Литвы», консерваторы и социал-демократы. Остальные партии балансируют на грани попадания в Сейм и могут и не пройти в парламент. Будут ли неожиданные сенсации и повороты? На этот вопрос ответить мне не представляется возможным, ведь избирательная кампания в самом разгаре.

- Сможет ли какая-либо партия набрать на выборах такое количество голосов, которое позволит получить монобольшинство?

- Такой вариант мне представляется маловероятным. Cкорее всего, две или три партии договорятся о коалиции и затем сформируют правительство. Тем не менее, если в Сейм пройдут партии, которые разделяет и идеология, и которые в прошлом испытывали трудности с тем, чтобы прийти к компромиссу, то формирование правящей коалиции превратится в сложную задачу.