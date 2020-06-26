Участник Флешмоба солидарности из Гомеля: Через неделю мы не узнаем собственных соседей! 3 26.06.2020, 13:46

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Главное — начать.

Житель гомельского «спальника» рассказал Telegram-каналу «Баста!», как провел Флешмоб солидарности.

«Если кто-то думает, что сейчас под замком находится «горстка оппозиционеров», то это страшное заблуждение, - пишет он. - Под замком находится вся страна, девять с хвостиком миллионов заложников небольшой банды. Мы безмолвно сидим, выполняем чужие прихоти и думаем, что мы одни.

Но это не так.

Последняя неделя, давшая нам возможность проявить солидарность с медиками, политзаключенными и друг с другом показала нам, что мы не одни, что мы можем многое и что мы не хотим быть жертвами.

Мы можем показать себя и свои силы, показывать, что мы вместе.

Со вторника я принимаю участие во Флешмобе, шумлю на балконе. В первый день я был один, было немного не по себе. Но для наших людей важно увидеть пример! Кто-то должен быть первым. Уже вчера нас было уже человек десять, большинство включили «Перемен». Сегодня, уверен будет еще больше.

Главное – начать, тогда через неделю мы не узнаем собственных соседей!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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