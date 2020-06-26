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В Японии создали «умную маску»

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  • 26.06.2020, 13:48
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В Японии создали «умную маску»
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Она подключается к смартфону и может распознавать речь.

На фоне пандемии коронавируса японский стартап Donut Robotics разработал "умную маску", которая может подключаться к смартфону через Bluetooth.

Как пишет Reuters, пластиковая c-mask надевается на обычную защитную маску.

При помощи специального приложения для смартфона или планшета маска может транскрибировать человеческую речь в текстовые сообщения, совершать звонки или усиливать голос владельца маски.


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