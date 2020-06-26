Пациентка с пневмонией выбросилась из окна Пинской центральной больницы 3 26.06.2020, 14:00

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Падение произошло с 10-го этажа.

Как стало известно журналистам, 17 июня из окна Пинской центральной больницы выпрыгнула пинчанка. Она поступила на лечение 16 июня с диагнозом «Внебольничная пневмония». От травм женщина скончалась, пишет «Медиа-Полесье».

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал журналистам:

— Ночью 17 июня с 10-го этажа УЗ «Пинская центральная больница» выпала 49-летняя женщина. В результате падения женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия.

В настоящее время Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже второй случай смерти пациентов в Пинской больнице. В апреле текущего года с балкона 5-го этажа выпал и погиб мужчина.